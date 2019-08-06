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Suriyeliler bayram ziyareti için ülkesine gidiyor

Kurban Bayramı için ülkesine gitmek isteyen Suriyelilerin sayısı, bu sabah itibarıyla 30 bine ulaştı.

AA | 06.08.2019 - 10:39..
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Suriyeliler bayram ziyareti için ülkesine gidiyor

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkelerine geçiyor.

SINIR HATTINDA YOĞUNLUK

Gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, sınır hattında yoğunluğa neden oluyor. Bayramın yaklaşması nedeniyle ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi. Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptırmayan ve randevu almayanların, ülkesine gitmesine izin verilmiyor.

Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 30 bine ulaştı ViDEO

Suriyeliler bayram ziyareti için ülkesine gidiyor

MÜLTECİLER EŞYALARINI TAŞIMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR

Suriyeliler, Kurban Bayramı için ülkelerine giderken yanlarında yakınlarına hediyeler de götürüyor. Bazı mülteciler ise eşyalarını taşımakta güçlük çekiyor. Suriyelilerin Kurban Bayramı için gidişinin, 9 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

Suriyeliler bayram ziyareti için ülkesine gidiyor

Suriyeliler bayram ziyareti için ülkesine gidiyor

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