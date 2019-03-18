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Suriyeliler Çanakkale'de savaştıklarını iddia ediyor

Çanakkale'de 70 bin Suriyelinin şehit olduğunu iddia edenlere, İlber Ortaylı'nın cevabı net oldu: "Çanakkale'de Suriyeliler yoktu"

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 11:11..
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Suriyeliler Çanakkale'de savaştıklarını iddia ediyor

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çanakkale'de savaşan milletlerle ilgili tartışmalar sürüyor.

Çanakkale'de Kürtlerin savaşıp savaşmadığının gündeme gelmesinin ardından, Suriyelilerle ilgili de bir tartışma başladı.

SURİYELİLER NEYİ SAVUNUYOR

İstanbul'da bir lokantalar zincirinin sahibi olan 50 yaşındaki Suriyeli Nizar Bitar'ın sözleri, tartışmalara yol açtı.

Nizar Bitar, "Çanakkale'de 70 bin Suriyeli şehit olmuş. Onu bil, sonra bize ‘defol' de. Bazıları o zaman Osmanlı vardı diyor ama o mirası siz aldınız; biz almadık ki. Biz öldük, mirası siz aldınız; neden biz almıyoruz da defolup gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriyeliler Çanakkale'de savaştıklarını iddia ediyor

İLBER ORTAYLI: ÇANAKKALE'DE SURİYELİ YOKTU

Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, "Suriye'den asker alındı ama onların Çanakkale'ye gittiği doğru değildir. Çünkü askeri oradan getirmek çok zor." ifadelerini kullandı.

Suriyeliler Çanakkale'de savaştıklarını iddia ediyor

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