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Suriyeliler güvenli bölgelere akın ediyor

Terör koridorunu ortadan kaldırmak ve halkın kendi topraklarına dönmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, meyvelerini vermeye devam ediyor.

İHA | 23.12.2019 - 15:38..
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Suriye’deki iç savaş ve terör örgütlerinin zulmünden kaçarak daha güvenli yerler arayan aileler, Türkiye’nin kontrolüne geçen Tel Abyad ve Resulayn’a dönmeye devam ediyor.

Kendi ülkelerinin topraklarında yaşamak istediklerini ve Türkiye’nin kontrolünde olan bölgelerde yaşamayı daha güvenli bulduklarını belirten Suriyeliler, Tel Abyad’daki evlerine dönmeye devam ederken, Suriye topraklarındaki Deyrezzor kentinden çıkıp Aynisa kampına yerleşen aileler de bu kamplardan ayrılarak Tel Abyad’daki Aynarus Cenub Okulu ve Şemal Okulunda yaşamaya başladı.
Türkiye’nin kontrolündeki Tel Abyad’a gelen aileler, buradaki Aynarus Cenub ve Şemal Okullarına yerleştirilirken, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ve AFAD tarafından ailenin tüm ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANDI

İlçeye gelen aileleri ilk karşılayan AFAD görevlileri, kalacakları yerleri temin ettikten sonra gıda ve temizlik malzemeleri, yatak ve battaniye gibi ihtiyaçlarını karşıladı.

Bu kapsamda ilçede yardıma ihtiyacı olan ailelere bu hafta sonu Taşbaş Mahallesi’nde 66 gıda kolisi ile bebek malzemeleri, Aynarus Cenub okuluna yerleşen ailelere 52 gıda kolisi ve battaniye ile Şemal okuluna yerleşen ailelere 19 gıda kolisi dağıtımı AFAD tarafından gerçekleştirildi.

İlçeye gelen ailelerin özellikle çocuklarına yakın ilgi gösteren AFAD ve çeşitli yardım kuruluşlarına bağlı personeller, çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları için onlara destek olmaya çalışıyor. Çocuklara oyuncaklar dağıtıp, onlarla oyun oynayan görevliler, dağıttıkları şeker ve çikolatalarla onları mutlu etmeye çalışıyor.

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