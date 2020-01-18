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Suriyeliler için 9 kamp kuruldu

Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkes ilan edilmesine rağmen Esad rejiminin saldırıları sürerken, 1 Aralık 2019'dan beri Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 312 bine ulaştı.

DHA | 18.01.2020 - 10:23..
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Suriye'nin İdlib kentinde, Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle ateşkes ilan edilmesine rağmen Esad rejiminin saldırıları sürüyor.

GÖÇ SAYISI 312 BİNE ULAŞTI

Hemen hemen her gün yaşanan bombalı saldırılar nedeniyle İdlib'den kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etti. 1 Aralık 2019 tarihinden beri göç edenlerin sayısı 312 bine ulaştı. Göç edenlerin yüzde 76'sının kadın ve erkeklerden oluştuğu belirtildi.

Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu İZLE

TÜRKİYE 9 KAMP ALANI HAZIRLADI

Sınırda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere yardım elini Türkiye uzattı. Sınırın 20 kilometre içerisinde İdlib’in kuzey bölgesinden göç eden Suriyeliler için Harbanuş, Maaret Misrin, Killi, Mashat Ruhi kırsalında 9 kamp alanı belirlendi ve bu bölgelerde kamplar kuruldu.

Suriyeliler için 9 kamp kuruldu

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YARDIM GÖNDERDİ

Ayrıca AFAD koordinasyonunda 8 STK iş birliğiyle bölgede 7 bin 241 adet gıda kolisi, 7 bin 250 adet hijyen ve temizlik kolisi, 860 adet battaniye, 6 bin 600 ekmek dağıtımı yapıldı.

Suriyeliler için 9 kamp kuruldu

2018 YILINDAN BERİ 5 BİN 628 ADET ÇADIR DAĞITILDI

Öte yandan, 2018 yılından bu yana Suriye’den sınıra yakın yerlere göç edenlere toplam 5 bin 628 adet çadır dağıtıldığı ve bu kapsamda 217 bin 320 ihtiyaç sahibine ulaşıldığı bildirildi. Bölgedeki acil ihtiyaçların ise barınma, kamp alanların altyapısı, gıda, su sanitasyonu, hijyen, giyim, ısıtma, sağlık yardımları olduğu kaydedildi.

Suriyeliler için 9 kamp kuruldu

Suriyeliler için 9 kamp kuruldu

Suriyeliler için 9 kamp kuruldu

Suriyeliler için 9 kamp kuruldu

Suriyeliler için 9 kamp kuruldu

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