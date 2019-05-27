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Suriyeliler için fakülte açılacak

Gaziantep Üniversitesi, bünyesinde açılacak olan fakülte sayesinde Suriyeli öğrenciler Türkiye'ye gelip gitmek zorunda kalmayacak.

AA | 27.05.2019 - 08:10..
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Terörden arındırıldıktan sonra her anlamda Türkiye'nin desteğiyle adeta küllerinden yeniden doğan Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge, eğitim anlamında da atağa kalkıyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde geçen yıl açılan Cerablus Meslek Yüksekokulu'nda 145 öğrenci başarılı bir eğitimin ardından bu yıl ikinci sınıfa geçti.

YÖK'E BAŞVURU YAPILDI

Bölgeden gelen yoğun talebe kayıtsız kalamayan GAÜN yönetimi, bu kez bölgede bir fakülte açmak için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) başvurdu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2011 yılından bu yana milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Suriyeliler için fakülte açılacak

Güvenli bölgenin ön lisans ve lisans eğitimini GAÜN olarak üstlendiklerine kaydeden Gür, bölgenin eğitim anlamında her gün daha iyiye gittiğini ifade etti.

"FAKÜLTE AÇILMASI İÇİN YOĞUN TALEP VAR"

Bölge halkının eğitim alanındaki taleplerine karşılık vermek için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Gür, şunları kaydetti: "Burada yükseköğretim olur mu, olacak mı diye tereddüt edenler, açılıp da kaliteli bir eğitim verildiğini görünce; bu sefer talepler çok daha fazla artmaya başladı. 'Artık meslek yüksekokulu yetmiyor, fakülte açacak mısınız?' diye soruyorlar. Fakülte açılması için hem yerel meclislerden hem de orada çalışan vilayet koordinatörlerinden gelen talepler çok yüksekti. Ben de gidip yerinde gördüm, baktım. Gerçekten ihtiyaç varmış."

Prof. Dr. Gür, bölgede eğitim almak isteyen öğrencileri Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) tabi tuttuklarını ve 2 bin 700 öğrencinin sınava girdiğini söyledi.

"AMACIMIZ ÖĞRENCİLER ARTIK TÜRKİYE'YE GELMESİN"

Üniversite yönetimi olarak bölgeye özel bir stratejik ağırlık verdiklerini anlatan Gür, şöyle devam etti: "Biz YÖK'e Cerablus'un dışında El Bab, Azez ve Mare'de birer fakülte açılması tekliflerini gönderdik. Açıldığı takdirde fakülteye öğrencilerimizi alacağız zaten. Velev ki diyelim hani bir yıl daha gecikme oldu, o zaman da Cerablus Meslek Yüksekokulumuza yeni bölümler ekledik. 5 bölümle başlamıştık, 2 bölüme daha öğrenci almaya karar verdik. 2 bölümü de sıfırdan açıyoruz. Böylece 9 bölümle orada 500'e yakın öğrencimizi aktif eğitime katacağız. Amacımız öğrenciler artık Türkiye'ye gelmesinler, hatta mümkünse Türkiye'deki Suriyeli gençleri oraya gönderelim ve orada okutalım."

Suriyeliler için fakülte açılacak


Gür, herkesin kendi ülkesinde eğitim alma hakkına sahip olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de olan öğrenciler eğer Suriye'ye gidip orada kalıp orada öğrenci olurlarsa, biz onlara burs vereceğiz. Amacımız Türkiye'ye gelmeleri değil, Türkiye'den oraya geri göndermektir. Bu da orayı yaşanabilir kılmak eğitim açısından da üst oluşturarak orada geleceğin neslini birlikte yetiştirmektir." şeklinde konuştu.

BÖLGENİN YAPISINA GÖRE FAKÜLTE

Rektör Gür, açılacak fakültelerin bölgenin yapısına uygun olmasını istediklerin ve bu çerçevede hareket ettiklerini vurguladı.

Mezun olan öğrencilerin artık kendi vatanları için çalışıp mücadele edeceğini anlatan Gür, "El Bab tarafında biz özellikle iktisat alanında bir fakülte kurulmasını, Azez Mare bölgesinde de eğitim anlamında ve aynı zamanda mühendislik kurulmasını istedik çünkü orada mühendislere, iktisatçılara, işletmecilere ve en önemlisi de oradaki çocukları eğitecek kaliteli öğretmenlere ihtiyaç vardı. Bu 3 alanda fakülte kurulması teklifi yaptık." dedi.

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