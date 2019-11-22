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Suriyeliler kesin dönüş yapıyor

Terör zulmünden dolayı Türkiye'ye sığının Suriyeliler, kendi topraklarına dönmenin sevincini yaşıyor.

İHA | 22.11.2019 - 15:27..
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Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı nedeniyle Resulayn kentinden kaçan yaklaşık 70 Suriyeli, ülkelerine kesin dönüş yapıyor.

GERİ DÖNÜYORLAR

Sınır hattında askerlerin yaptığı kontrol ve kayıttan sonra Suriyeliler'in, ÖSO birlikleri nezaretinde Türk topraklarından çıkarak ülkelerine gidecekleri belirtildi.

Suriyeliler, kesin dönüş yapıyor

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİLER

Ülkelerine kesin dönüş yaptıklarını belirten Suriyeliler, yıllar sonra yaşadıkları topraklara geri dönebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Yanlarında getirdikleri eşyaları araçlara yükleyen Suriyeliler, kendilerine destek veren Türkiye’ye teşekkür etti.

Rasulayn’ı çok özlediklerini ifade eden Suriyeliler, Türkiye’nin yaptığı iyilikleri asla unutmayacaklarını belirtti.

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