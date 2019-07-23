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Suriyeliler Kurban Bayramı için ülkelerine gidiyor

Kurban Bayramı'nı Suriye'de geçirmek isteyen mültecilerin yolculuğu başladı. Suriyelilerin dönüş için son tarih 31 Aralık 2019.

İHA | 23.07.2019 - 08:54..
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Suriyeliler Kurban Bayramı için ülkelerine gidiyor

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da memleketlerine dönüyor.

22 TEMMUZ-9 AĞUSTOS ARASI GİTMELERİNE İZİN VAR

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu günü geldiğinde ülkelerine geçiyor. Türkiye’nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 22 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye’nin diğer şehirlerine gidiyor.

Suriyeliler Kurban Bayramı için ülkelerine gidiyor

GİTMEDEN AŞI DA YAPILIYOR

Suriyelilerin polis ve jandarma gözetiminde İl Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.

Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor.

Suriyeliler Kurban Bayramı için ülkelerine gidiyor


4 YILDA 400 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GİTTİ

Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 2014-2019 arasında 400 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti. Suriye’deki iç kargaşa, Esad rejiminin baskısı ve saldırısı ile DEAŞ ile PYD saldırıları sonucu ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye yerleşen Suriyeliler, 2014 yılından bu yana bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor.

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyeliler, 31 Aralık 2019 tarihine kadar dönebilecekler.

Suriyeliler Kurban Bayramı için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler Kurban Bayramı için ülkelerine gidiyor


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