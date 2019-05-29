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Suriyeliler akın akın bayramlaşmaya gidiyor

Bugüne kadar 14 bin 500 Suriyeli ülkesine giderken, sıcak hava bile yoğunluğu önleyemiyor. Geçişin son bulacağı tarih ise 31 Mayıs...

İHA | 29.05.2019 - 11:46..
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Suriyeliler akın akın bayramlaşmaya gidiyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin geçtiği Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, yoğunluk ve izdiham var.

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'teki sınır kapısına dayanan Suriyelilerden, bugüne kadar 14 bin 500'ü ülkesine geçti.

Yaklaşık 25 bin Suriyeli ise online randevu sistemine kayıt yaptırdı.

Suriyeliler akın akın bayramlaşmaya gidiyor

GÜVENLİ BÖLGELERE BAYRAM ZİYARETİ

Ramazan Bayramı için ülkesine dönmeye başlayan Suriyeliler; Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Soran, Aktarin, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanına gidiyor.

Suriyeliler akın akın bayramlaşmaya gidiyor VİDEO

Suriyeliler akın akın bayramlaşmaya gidiyor

SICAK HAVA ETKİLEMİYOR

Sıcak havaya rağmen çadırlarda beklemeyerek bir an önce ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, zaman zaman kısa süreli izdiham oluşturuyor. Suriyelilerin, güvenlik güçleri tarafından gruplar halinde geçişlerine izin verililiyor.

Suriyeliler akın akın bayramlaşmaya gidiyor

İŞLEMLERİN ARDINDAN GÖNDERİLİYORLAR

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kontrolünde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına alınan Suriyelilerin, burada Göç İdaresi görevlileri tarafından işlemleri yapılıyor.

Suriyeliler akın akın bayramlaşmaya gidiyor

EKSİK AŞILAR YAPILIYOR

İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından 0-15 yaş grubu çocuklarının eksik aşılarının yapılmasından sonra Suriyeliler, pasaport polisinin ve gümrük muhafaza ekiplerinin son kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.

Suriyeliler akın akın bayramlaşmaya gidiyor

31 MAYIS'TA SON BULACAK

31 Mayıs akşamına kadar Suriyelilerin geçişlerinin tamamlanacağı bildirildi.

Suriyeliler akın akın bayramlaşmaya gidiyor

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