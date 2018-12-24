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Suriyeliler sıfır noktasında vatan hasretini gideriyor

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar, özlem gidermek için ülkelerine dönüp uzun uzun bakıyorlar.

İHA | 24.12.2018 - 07:15..
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Suriyeliler sıfır noktasında vatan hasretini gideriyor

Hafta sonunun güneşli geçmesinin ardından, ilçede yaşayan Suriyeli sığınmacılar sınır hattına doğru gezintiye çıktılar.

Bazı aileler çoluk çocuğu ile dışarı çıkarken bazı yaşlı Suriyeliler ise, sınırın sıfır noktasında seyre dalarak, özlem gidermeye çalıştığı görüldü.

Suriyeliler sıfır noktasında vatan hasretini gideriyor

DÖNME UMUTLARI ARTTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, "Fırat'ın doğusuna operasyon gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından, Suriyelilerin ülkelerine dönme umudu yeşerirken, Suriyelilerin sık sık sınıra gelip uzun uzun sınırı izlemeleri dikkat çekti.

Suriyeliler sıfır noktasında vatan hasretini gideriyor

Suriyeliler sıfır noktasında vatan hasretini gideriyor

Suriyeliler sıfır noktasında vatan hasretini gideriyor

Suriyeliler sıfır noktasında vatan hasretini gideriyor

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