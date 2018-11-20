Suriyeliler sınır kapısında davul zurna ile halay çekti

Terör örgütlerinden temizlenen bölgelerin yeniden inşa edilmesiyle umutlanan Suriyeliler, gruplar halinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek, gönüllü olarak tekrar dönmemek üzere ülkelerine dönüyor.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE SINIR KAPISINDA HALAY ÇEKTİLER

Bugün de Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 400 Suriyeli, işlemlerini yaptırdıkları Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı önünde çalınan davul eşliğinde oynayıp, halay çektikten sonra ülkelerine gitti.

Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür eden Suriyeliler, TSK tarafından teröristlerden arındırılan topraklarına gidecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

300 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Göç İdaresi yetkilileri ise TSK'nın harekatları ile güvenli hale getirilen Cerablus ile Afrin arasındaki bölgeye bugüne kadar yaklaşık 300 bin kişinin geri döndüğünü belirtti.

HAFTANIN 5 GÜNÜ GEÇİŞ SAĞLANIYOR

Ülkelerine dönmek isteyenlere kolaylık sağlandığını belirten yetkililer, Suriye tarafına geçişlerin ise cumartesi ve pazar hariç haftanın 5 günü yapıldığını kaydetti.