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Suriyeliler sınır kapısında davul zurna ile halay çekti

Ülkesine dönmek üzere yola çıkan 300 bin Suriyeliden bazıları davul zurna eşliğinde ülkesine dönme sevincini yaşadı.

DHA | 20.11.2018 - 12:41..
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Suriyeliler sınır kapısında davul zurna ile halay çekti

Terör örgütlerinden temizlenen bölgelerin yeniden inşa edilmesiyle umutlanan Suriyeliler, gruplar halinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek, gönüllü olarak tekrar dönmemek üzere ülkelerine dönüyor.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE SINIR KAPISINDA HALAY ÇEKTİLER

Bugün de Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 400 Suriyeli, işlemlerini yaptırdıkları Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı önünde çalınan davul eşliğinde oynayıp, halay çektikten sonra ülkelerine gitti.

Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür eden Suriyeliler, TSK tarafından teröristlerden arındırılan topraklarına gidecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

Suriyeliler sınır kapısında davul zurna ile halay çekti

300 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Göç İdaresi yetkilileri ise TSK'nın harekatları ile güvenli hale getirilen Cerablus ile Afrin arasındaki bölgeye bugüne kadar yaklaşık 300 bin kişinin geri döndüğünü belirtti.

Suriyeliler sınır kapısında davul zurna ile halay çekti

HAFTANIN 5 GÜNÜ GEÇİŞ SAĞLANIYOR

Ülkelerine dönmek isteyenlere kolaylık sağlandığını belirten yetkililer, Suriye tarafına geçişlerin ise cumartesi ve pazar hariç haftanın 5 günü yapıldığını kaydetti.

Suriyeliler sınır kapısında davul zurna ile halay çekti



Suriyeliler sınır kapısında davul zurna ile halay çekti



Suriyeliler sınır kapısında davul zurna ile halay çekti



Suriyeliler sınır kapısında davul zurna ile halay çekti



Suriyeliler sınır kapısında davul zurna ile halay çekti



Suriyeliler sınır kapısında davul zurna ile halay çekti

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