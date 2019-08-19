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Suriyeliler Türkiye'ye geri dönüyor

Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine dönen Suriyeliler, bayram sonunda tekrar Türkiye'ye giriş yapıyor.

AA | 19.08.2019 - 12:41..
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Suriyeliler, Bayram tatilini geçirmek için Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden ülkelerine geçiş yaptı.

Suriyeliler Türkiye'ye geri dönüyor

GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

Suriye'ye geçiş yapan aileler bayramın bitmesiyle geri dönüşe geçti. Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen ailelerin Türkiye'ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı veya yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

Suriyeliler Türkiye'ye geri dönüyor

31 ARALIK'A KADAR DEVAM EDECEK

Bugün itibariyle başlayan Suriye'den dönüşlerin 31 Aralık'a kadar devam edeceği öğrenildi. Kurban Bayramı dolayısıyla 38 bin Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmıştı.

Suriyeliler Türkiye'ye geri dönüyor

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