Suriyeliler Türkiye'ye geri dönüyor

Suriyeliler, Bayram tatilini geçirmek için Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden ülkelerine geçiş yaptı.

GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

Suriye'ye geçiş yapan aileler bayramın bitmesiyle geri dönüşe geçti. Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen ailelerin Türkiye'ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı veya yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

31 ARALIK'A KADAR DEVAM EDECEK

Bugün itibariyle başlayan Suriye'den dönüşlerin 31 Aralık'a kadar devam edeceği öğrenildi. Kurban Bayramı dolayısıyla 38 bin Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmıştı.