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Suriyeliler Türkiye'ye göç etmeye başladı

Esad'ın saldırıları sonrası 50 bin Suriyeli Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Haber Merkezi | 20.12.2019 - 21:22..
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Suriyeliler Türkiye'ye göç etmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kuala Lumpur Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 50 bin Suriyelinin Türkiye’ye doğru hareket ettiğini belirterek, dünyanın dikkatini bu bölgede yaşanan drama çekmeye çalışmıştı.

Suriyeliler Türkiye'ye göç etmeye başladı

SON 5 GÜNDE 80 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son 5 günde en az 80 bin sivil, Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

Suriyeliler Türkiye'ye göç etmeye başladı

İDLİB'DE 462 HAVA SALDIRISI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre son 24 saatte çoğunluğu güney ve güneydoğu bölgelerde olmak üzere İdlib’de 462 hava ve kara saldırısı düzenlendi, 72 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Suriyeliler Türkiye'ye göç etmeye başladı

Rejim güçleri ile HTŞ arasında da bazı köylerde çatışmaların devam ettiği, ölenlerden 23’ün rejim askeri ya da taraftarı olduğu belirtildi. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İdlib'den kaçan Suriyeliler Türkiye sınıına ilerliyor VİDEO

50 BİN KİŞİ DAHA YOLA ÇIKTI

Saldırıların çoğunluğu ise İdlib’in güneyinde M-4 karayolu üzerindeki Maaret Al Numan kasabasına düzenlendi. Serakip ve Maaret Al Numan kasabalarına hava saldırıları dün gece ve sabah saatlerinde de devam etti.

Çoğunluğu Maaret Al Numan kasabasından olmak üzere binlerce kişi güvenli bölgelere doğru hareket etti. Yerel kaynaklar, göç edenlerin çoğunlukla Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara, zeytinlik alanlara geldiğini, bir kısmının ise önceden göç etmiş akrabalarının yanına, bazı küçük grupların da Afrin bölgesine gitmeye çalıştığını bildirdi.

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