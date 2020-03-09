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Suriyeliler üç aylar için ülkelerine gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerinden temizlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatı bölgelerine giden Suriyelilerin geçişleri devam ediyor.

İHA | 09.03.2020 - 10:53..
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Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’e gelen Suriyeliler, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını yakınlarıyla geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiyor.

2 Mart tarihinden bugüne kadar 2 bin 200 Suriyeli sınırdan ülkelerine geçti.

İŞLEMLERİ YAPILIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi alırken, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına alınan Suriyeliler, burada Göç İdaresi görevlilerinin eşliğinde işlemlerini yapıyor.

Suriyeliler üç aylar için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler üç aylar için ülkelerine gidiyor

ÇOCUKLARA AŞI YAPILIYOR

İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından 0-15 yaş grubu çocuklarının eksik aşıları yapılmasından sonra Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin son kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeliler üç aylar için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler üç aylar için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler üç aylar için ülkelerine gidiyor

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