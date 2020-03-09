Suriyeliler üç aylar için ülkelerine gidiyor

Meksika’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte siyah giyimli ve güneş gözlüklü bir kadın molotofkokteyli attı. Yerel medya, 4 gazetecinin yaralandığını bildirdi.

ABD'de iki senatör, kendini karantinaya aldı

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Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

TÜİK, Şubat 2020 tarihli Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı. Buna göre, külçe altın en çok kazandıran yatırım aracı olarak göze çarptı.