Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’e gelen Suriyeliler, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını yakınlarıyla geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiyor.
2 Mart tarihinden bugüne kadar 2 bin 200 Suriyeli sınırdan ülkelerine geçti.
İŞLEMLERİ YAPILIYOR
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi alırken, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına alınan Suriyeliler, burada Göç İdaresi görevlilerinin eşliğinde işlemlerini yapıyor.
Suriyeliler üç aylar için ülkelerine gidiyor
ÇOCUKLARA AŞI YAPILIYOR
İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından 0-15 yaş grubu çocuklarının eksik aşıları yapılmasından sonra Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin son kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.