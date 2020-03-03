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Suriyelilerden askerlik başvurusu

Samsun'da Suriyeli gençler, askerlik şubesine giderek İdlib'de savaşmak için başvuruda bulundu.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 10:06..
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Suriyelilerden askerlik başvurusu

Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejiminin hava saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit olmuştu.

Bu acı olay sonrası Türkiye'de Samsun'da yaşayan Suriyeli mülteciler, gönüllü asker olmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin şehadetlerine çok üzüldüklerini belirten Suriyeliler, savaşmak için Suriye'ye gitmek istiyor.

Suriyelilerden askerlik başvurusu

Suriyelilerden askerlik başvurusu ViDEO

"O ASKERLER BİZİM MEMLEKETİMİZDE ŞEHİT OLDU"

Suriyeli Muhammed Abdurrahman, Suriye vatandaşı olduğunu ve Samsun'da yaşadığını söyleyerek, "Şehitler için çok üzüldük. Arkadaşları topladım o askerler bizim memleketimizde şehit oldu, biz de dilekçe verdik askere alınmak için, ne zaman ihtiyaç olur biz o zaman gideriz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin." dedi.

Suriyelilerden askerlik başvurusu

BAZI SURİYELİLER YOLA ÇIKTI

Türkiye'nin İdlib'de başlattığı operasyon sonrası bazı Suriyeli gençler, Suriye Milli Ordusu saflarında savaşmak için Suriye'ye geçmeye başladı. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak.

Suriyelilerden askerlik başvurusu

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