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Suriyelilere, Kanada'ya sığınmacı alınacak yalanı

Sosyal medya üzerinden Suriyeli sığınmacıların Kanada’ya yerleştirecekleri haberini alan yüzlerce Suriyeli, kandırıldığını fark etti.

İHA | 04.09.2019 - 16:22..
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Şanlıurfa’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, sosyal medya hesapları üzerinden Kanada’ya Suriyeli mültecilerin alınacağı haberleri yayıldı.

Haberi alan Suriyeliler, kayıtların yapıldığı iddia edilen Şanlıurfa Valiliği binasına akın etti.

Sabah erken saatlerden itibaren valiliğe giden Suriyeliler, Kanada’ya mülteci alınacağı haberinin gerçeği yansıtmadığını öğrenince hayal kırıklığı yaşadı.

Suriyelilere, Kanada'ya sığınmacı alınacak yalanı

MÜLTECİLERLE İLGİLİ YAPILAN ALGILAR ASILSIZ

Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık, “İlimizde ikamet eden, koruma statüsündeki Suriyelilerin; üçüncü ülkeye yerleştirme süreci, genel müdürlüğümüzün koordinesinde, valilik bünyesinde oluşturulan komisyonların yapmış olduğu değerlendirme sonucu belli oluyor. İlk önce değerlendirme konumuz, özel ihtiyaç sahibi Suriyelilere yöneliktir. Biz yapmış olduğumuz bu tespitlerden sonra listeleri Genel Müdürü'müze gönderiyoruz. Genel Müdürlüğü'müzün yapmış olduğu incelemeler sonucunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'yle koordineli olarak, ülkelerin belirlemiş olduğu kotalara göre yerleştirmeleri yapıyoruz.

Suriyelilere, Kanada'ya sığınmacı alınacak yalanı

ÇOK SAYIDA BAŞVURU VAR

Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların başvuruları yüksek olduğu için, diğer ülkelerin kotaları düşük olduğundan dolayı istediğimiz çalışmayı sağlayamıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımdan dolayı Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün, ilimizde ikamet eden Suriyeli misafirlerimizi Kanada ülkesine yerleştirdiğimizle ilgili yanlış bir bilgi paylaşılmış. Bu nedenle başvuru sayısı yüksek rakamlara ulaşmıştır.” diye konuştu.

Suriyelilere Kanada'ya sığınmacı alınacak yalanı

Suriyelilere, Kanada'ya sığınmacı alınacak yalanı

Suriyelilere, Kanada'ya sığınmacı alınacak yalanı

Suriyelilere, Kanada'ya sığınmacı alınacak yalanı

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