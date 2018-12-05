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Suriyelilere sahte pasaport hazırlayan matbaaya baskın

Hatay Reyhanlı'da Suriyeliler için sahte pasaport ve kimlik belgesi basan matbaaya baskın düzenlendi. Sahte pasaport ve kimlikler ile mühürlere el konuldu.

DHA | 05.12.2018 - 15:27..
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Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Suriyelilere sahte pasaport ve Geçici Koruma Kimlik Belgesi yapıldığını belirlediği bir işyerine baskın düzenledi.

400 PASAPORT VE 1700 DAMGA PULU

Yapılan incelemede sahte belgeler bulundu. Soruşturmayı genişleten polis, 3 katlı binanın çatı katına da ikinci operasyonu düzenledi. Matbaa olarak kullanıldığı belirlenen binada farklı ülkelere ait 400 sahte pasaport, 500 kişiye ait vesikalık fotoğraf ile 1700 pasaport damga pulu ele geçirildi.

Suriyelilere sahte pasaport hazırlayan matbaaya baskın

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Olayda ayrıca, çok sayıda bilgisayar, laptop, pres makinesi, fotokopi makinesi, pasaport yapımında kullanılan jelatinler, resmi kurumlara ait sahte mühürler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriyelilere sahte pasaport hazırlayan matbaaya baskın

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