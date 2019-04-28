Geçtiğimiz günlerde İlave TV'nin Antalya'da yaptığı sosyal deney oldukça konuşulmuştu. Yoldan geçen vatandaşlara, "Suriyelileri evinize misafir eder misiniz?" sorusu yöneltildi. Vatandaşların çoğu "Evet" yanıtını verdi. Ancak daha sonra mültecinin vatandaşın karşısına çıkarılmasıyla cevaplar olumsuza döndü.

KADIN MÜLTECİ OLUNCA CEVAPLAR DEĞİŞTİ

Daha sonra aynı deney bir 'kadın mülteci' ile yapıldı. Röportajda yine aynı soru yöneltildi. Evet cevabını verenlerin karşısına kadın mülteci çıkarıldı. Bu kez cevaplar olumlu oldu. Vatandaşların çoğu kadın mülteciye yardım edebileceğini söyleyerek evine götürmeyi kabul etti.

Suriyelileri evinize alır mısınız deneyinin kadın versiyonu ViDEO





