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Suriyelilerin açtığı kaçak muayenehaneye baskın

Bir apartman dairesinde açtıkları ruhsatsız muayenehanede olumsuz koşullarda sağlık hizmeti verdikleri belirlenen 2 Suriyeli yakalandı.

AA | 18.04.2019 - 16:21..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız muayenehane işletildiği bilgisi üzerine Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi

Suriyelilerin açtığı kaçak muayenehaneye baskın

DOKTOR OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Operasyonda, apartman dairesini muayenehaneye dönüştürerek bölgede yaşayan Suriyelilere hizmet veren biri kadın 2 zanlı suçüstü yakalandı. Suriye uyruklu şüphelilerden kadının, ülkesinde doktor olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Diğer zanlının ise işletme sahibi olduğu belirtildi.
Hem hijyen hem de fiziki olarak gerekli koşulları taşımadığı belirlenen muayenehanedeki aramada, tıbbi cihazlar ve aralarında kırmızı reçeteyle alınabilecek hapların da bulunduğu çok sayıda ilaç ele geçirildi.

Suriyelilerin açtığı kaçak muayenehaneye baskın

MUTFAK BÖLÜMÜ LABORATUVARA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Muayenehane olarak kullanılan dairenin mutfak bölümünün laboratuvara dönüştürüldüğü ve burada kan tahlili için kullanılan cihazlarla kan alma tüplerinin bulunduğu tespit edildi.

Baskın sırasında muayene odasında bulunan ve tedavi için geldiğini belirten 2 kişi, bilgisine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Bekleme salonunda sıra bekleyen hastalar ise dışarı çıkartıldı.

Suriyelilerin açtığı kaçak muayenehaneye baskın

Kaçak muayenehanede çalıştıkları ve doktor olduklarını öne sürerek hastaları muayene ettikleri belirlenen 2 Suriye uyruklu da aranıyor.

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