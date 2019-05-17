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Suriyelilerin bank kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Bursa'da Suriye uyruklu iki grup arasında bankta oturma kavgası çıktı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 10 kişi ise gözaltına alındı.

DHA | 17.05.2019 - 00:40..
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Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Parka gelen 11 kişilik Suriye uyruklu iki grup arasında iddiaya göre banka oturmak için kavga çıktı.

Suriyelilerin bank kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Suriyelilerin bank kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Muhammed E. (25), yanındaki bıçakla Ahmed El H.'yi (27) belinden ve kolundan yaraladı.

Suriyelilerin bank kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Suriyelilerin bank kavgasında kan aktı: 1 yaralı

1 YARALI 10 GÖZALTI

Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavga eden 11 kişiyi ayırdı. Sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Ahmet El H.'yi ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet El H.'yi bıçaklayan şüpheli Muhammed E., ve 9 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan 3 şüphelinin üzerinde de bıçak ele geçirildi.

Suriyelilerin bank kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Suriyelilerin bank kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Suriyelilerin bank kavgasında kan aktı: 1 yaralı

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