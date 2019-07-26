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Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi devam ediyor

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor. Bir kesim Suriyeli geri dönüş yasaklanır korkusuyla gitmekten vazgeçiyor.

Haber Merkezi | 26.07.2019 - 03:44..
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Bayramı başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan bir grup Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi.

AŞI YAPILIYOR

Burada oluşturulan çadırlarda, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince işlemleri tamamlanan Suriyelilerin, İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocuklarına eksik aşıları yapıldı.

Bu arada sağlık ekipleri, sıcak havadan etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla özel ilgilendi, bazı sivil toplum kuruluşları, alanda içme suyu dağıttı. İşlemleri tamamlayan Suriyeliler, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan son kontrollerin ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi

GERİ DÖNEMEYİZ KORKUSU

İstanbul ikamet izni olmayan Suriyeliler izinlerinin bulunduğu illere gönderilirken, sınır dışı edilen Suriyeliler de var.

İstanbul Valiliği'nin 20 Ağustos'a kadar süre tanımasının ardından Suriyeliler, eylem yapma kararı almış olması da Suriyeliler için bir daha geri dönüş yolu olmayacak korkusu oluşturdu.

Birçok Suriyeli, Türkiye'ye bir daha giremeyiz korkusuyla bayram için Suriye'ye gitmekten vazgeçtiği söyleniliyor.

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