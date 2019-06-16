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Suriyelilerin dönüşünde son durum

Bayramdan sonra yaz döneminde ülkesinde kalmak isteyen çok sayıda Suriyeli henüz dönüş yapmadı.

AA | 16.06.2019 - 12:32..
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Suriyelilerin dönüşünde son durum

Bayramı Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey gibi güvenli bölgelerde geçiren Suriyeliler, Essalame Gümrük Kapısı'na geliyor.

Suriyeliler, buradaki işlemlerinin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca tampon bölgeye kurulan çadırlara geçiyor.

OTOBÜSLERLE ÖNCÜPINAR'A GETİRİLİYOR

Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde yaptırdıkları işlemlerinin ardından otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirilen Suriyeliler, gümrük muhafaza personelinin kontrolünden sonra Türkiye'ye giriyor.

Suriyelilerin dönüşünde son durum

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 1 Kasım Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacağı, bugün itibarıyla yaklaşık 4 bin 220 Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 20 bin 576 Suriyeli ülkesine gitmişti.

Suriyelilerin dönüşünde son durum

Suriyelilerin dönüşünde son durum

Suriyelilerin dönüşünde son durum

Suriyelilerin dönüşünde son durum

Suriyelilerin dönüşünde son durum

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