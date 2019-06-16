Suriyelilerin dönüşünde son durum

Yıllar sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu, bu sezon mutlu sona ulaşarak Galatasaray'ın serisini bitireceklerini iddia etti.

Bursa'da bir kişi 70 metre yükseklikten traktörle uçtu

Şırnak'ta 1 asker şehit oldu

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Aydın ve İzmir’de kiraz ve cevizler zarar gördü

İki şehirde 50 dakika içerisinde metrekareye 7-8 kilogram yağış düştü. Yağış bazı bölgelerde tahribata neden oldu.