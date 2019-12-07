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Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürdürüyor

500 kişilik Suriyeli grup, Akçakale Gümrük kapısından ülkelerine döndü.

İHA | 07.12.2019 - 20:35..
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Suriye’nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Suriye Cerablus kentinde yaşayan Telabyadlılar, Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan kontrolü bir şekilde Türkiye’ye girdi.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE BULUNDULAR

Yaklaşık 48 araçtan oluşan konvoy ile Akçakale’ye gelen yaklaşık 500 kişilik Suriyeli grup, Akçakale Gümrük kapısından geçerek, yeniden ülkelerine giriş yaptı. Evlerine dönmelerini klakson çalarak kutlayan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundu.

Suriyeli ailelerin konvoyunda bulunan kamyon ve minibüslerde bir çok ev eşyalarının da yüklü olduğu görüldü.

500 kişilik Suriyeli grup Akçakale Gümrük Kapısı’ndan ülkesine geri döndü -1

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