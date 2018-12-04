taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2414
Euro
5.97
Altın
1237.12
Borsa
94735.65
Gram Altın
208.716

Mangal yapmak isteyen Suriyeliler yangına neden oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde mangal yapmak isteyen Suriyeli ailenin yaktığı ateşin odunluğa sıçraması ile yangın çıktı.

İHA | 04.12.2018 - 09:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kocaeli'nin, Başiskele ilçesi Şehit Ekrem Mahallesi Sevinç Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Suriyeli ailenin çocukları mangal yapmak isterken, bitişikteki 3 katlı binaya ait odunluğun tutuşmasına neden oldu.

Bir anda tutuşan odunluktaki, odunlardan yükselen alevlerin hızla büyüdüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Mangal yapmak isteyen Suriyeliler yangına neden oldu

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 EV VE ODUNLUK YANDI

Yangın nedeniyle iki ev ve odunlukta hasar meydana gelirken, yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Mangal yapmak isteyen Suriyeliler yangına neden oldu

6 ay önce de garaj kısmında çıkan yangın nedeniyle büyük şok geçiren bina sakinleri, yangının Suriyeli ailenin çocukları tarafından yakılmak istenen mangaldan çıktığını belirtti.

Mangal yapmak isteyen Suriyeliler yangına neden oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin İstanbul adayı

CHP'nin İstanbul adayı

44
Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar

Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar

60
Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

13
Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

20
CHP'nin gizli İstanbul toplantısı deşifre oldu

CHP'nin gizli İstanbul toplantısı deşifre oldu

44
İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

47
Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir