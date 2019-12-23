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Suriyelilerin vatandaş yapıldığı iddiaları üzerine açıklama

Suriyelilerin Türk vatandaşlığına geçirildiğine dair iddiaları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yalanladı.

Haber Merkezi | 23.12.2019 - 17:36..
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Suriye vatandaşlarının Türkiye vatandaşlığına geçirildiğine dair iddialar üzerine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada vatandaşlık işlemlerine ve Türk soylularla ilgili yapılan işlemlere dair gerçek dışı, spekülatif, tahrik içerikli iddiaların yer aldığı belirtildi.

"BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL"

Türk vatandaşlığının kazanılma yollarının 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında düzenlendiği, yurt dışından başvuru alınmasının mümkün olmadığı ve şahsi müracaatın gerekli olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Uygulamada ilgili komisyonlar tarafından mülakat da gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede yurt dışından liste alınarak Suriyelilerin vatandaş yapıldığı iddiaları tümüyle gerçek dışıdır.

Esasen ilgili herkesin de çok iyi bildiği üzere Türk soylu kardeşlerimizin iş ve işlemleri yasal prosedürlerde de kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmak suretiyle öncelikli ve ayrıcalıklı olarak yürütülmektedir.

Bu kapsamda ülkemizde farklı uyruklardan toplam 386 bin 553 Türk soyluya belge düzenlenerek yasal kalış hakkı sağlanmıştır.

Yoğunluğun fazla olduğu İstanbul'da Türk soyluların hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Dünya Ticaret Merkezi'nde 11 Kasım'da özel bir ofis de oluşturulmuştur. Genel Müdürlük bünyesinde de Türk ve Akraba Topluluklar Grubu Başkanlığı bu amaçla faaliyet yürütmektedir."

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