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Suriye'nin kuzeyinde Türk hakimiyeti

Fırat'ın doğusuna giriş yapan Mehmetçik, kullandığı taktikle teröristlerin bağlantı yollarını kesti, dünya bu askeri taktikleri çözebilmenin yollarını arıyor.

Haber Merkezi | 14.10.2019 - 15:57..
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Suriye'nin kuzeyinde Türk hakimiyeti

Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor.

Terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu noktaları tek tek terörden arındıran Mehmetçik, hazırlanan plan dahilinde bölgedeki ilerleyişine bugün de devam etti.

YPG'NİN KAÇIŞ YOLU KAPATILDI

Suriye'nin kuzeyinden güneye doğru yaklaşık 30 kilometre ilerleyiş kaydeden Türk askeri, stratejik öneme sahip olan M-4 karayolunda kontrolü sağladı.

Karayolunda kontrolün sağlanmasıyla birlikte, terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu alanların bağlantısı kesildi.

Yaşananların anlık olarak gösterildiği haritada Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun kullandığı taktik, görenleri şaşırttı.

Suriye'nin kuzeyinde Türk hakimiyeti

FOTOĞRAF: Haritadaki yeşil alanlar Türk askerinin hakimiyetine geçen bölgeleri gösteriyor.

ABD VE AVRUPA ÇARESİZ

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 15 Türk askerini 2 düzine askerle durduramayacaklarını söylemişti.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı ise "Dürüst olmak gerekirse, Avrupalılar olarak Türklerin ilerleyişini durduramayız." diyerek, çaresizliklerini ifade etmişti.

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