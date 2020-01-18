Suriye'nin kuzeyindeki okullarda karne heyecanı yaşandı

Afrin, Azez, Bab, Cerablus ve Mare ilçeleri ile Çobanbey, Ahterin ve Soran beldelerindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 200 bin öğrenci, karne alarak yarı yıl tatiline girdi.

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü, Çobanbey'deki er-Rifiye İlkokulu'nda tören hazırladı. Kilis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mahmut Kesikminare, Milli Eğitim Bakanlığı Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı Şube Müdürü Selami İskender ve velilerin katıldığı törende, öğrenciler dans gösterilerini sergiledi, şiirler okudu.

"EĞİTİM SEVİYESİNİN YÜKSELMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Akkurt, "Bir dönem içerisinde birçok faaliyet yaptık. Arkadaşlarımızla Türkçe eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleriyle ve okullarımızla bölgede eğitim seviyesinin yükseltilmesi için çalışma yürütüyoruz." dedi. Öğrencilerin karne heyecanına tanıklık ettiklerini belirten Akkurt, "Suriyeli öğrencilerimizin yeni dönemde daha başarılı olmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.