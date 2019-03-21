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Suriye'ye hava saldırılarının bilançosu açıklandı

Suriye'de 2014 yılından beri yapılan hava saldırıları, 3035 sivilin hayatına mal oldu.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 05:21..
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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ABD öncülüğündeki koalisyonun, IŞİD ile mücadele gerekçesiyle Suriye'de 2014'ten beri yaptığı operasyonlarda yaşanan sivil kayıplar hakkında rapor yayınladı.

SNHR, koalisyon güçlerinin Eylül 2014'ten beri 924'ü çocuk, 656'sı da kadın olmak üzere toplam 3035 sivili öldürdüğünü duyurdu.

Suriye'ye hava saldırılarının bilançosu açıklandı

TRUMP GELDİ SALDIRILAR RASTGELE OLDU

Raporda, ABD öncülüğündeki koalisyonun "zorla" 500 binden fazla insanı göç ettirdiğini de iddia etti. Raporda, sivil ölümlerin yüzde 32'sinin eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde olduğuna değinilerek, "Trump'ın başkan olmasıyla saldırılar, karmaşık ve rastgele düzenlendi" denildi.

Yayınlanan istatistiklerde, Obama dönemindeki saldırılarda, 194'ü çocuk, 294'ü kadın toplam 976 sivil ölürken, Trump döneminde 730'u çocuk, 362'si kadın toplam 2 bin 59 sivilin yaşamını yitirdiği gözlendi.

Ayrıca raporda, saldırıların 25'inin okul ve 15'inin sağlık ocağı olmak üzere, en az 172 saldırının sivil tesislere yönelik yapıldığı kaydedildi.

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