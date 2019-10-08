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Suriye'ye operasyon öncesinde komandolar sınırda

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği operasyon öncesinde komandolar da sınırda intikal etmeye başladı.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 13:39..
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Suriye'ye operasyon öncesinde komandolar sınırda

Suriye'de Fırat'ın doğusunda kalan bölgede yuvalanan PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi silmek ve bölgeyi Suriyeliler için güvenli bölge haline getirmek için TSK bir operayon hazırlığı içinde.

BİRLİKLER İNTİKALDE

Tank, obüs, zırhlı araç ve iş makinesi sevkiyatının ardından; artık özel kuvvetler ve komandolar da yerlerini almaya başladı.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki komando birlikleri Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine sevk edildi.

Komandolar operasyon başladığında sınırı geçerek bölgede güvenliği sağlayacak.

Komando taburları intkaline devam ediyor VİDEO

Suriye'ye operasyon öncesinde komandolar sınırda

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