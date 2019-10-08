Suriye'ye operasyonda öncelik 120 km'lik hat

Fırat Kalkanı ile başlayan Zeytin Dalı ve Pençe ile devam eden harekatlara bir yenisi daha eklenecek.

Türkiye'yi tehdit eden terör unsurlarının sınırlarımızdan temizlenmesi ve sızma girişimlerinin engellenmesi adına Fırat'ın doğusunda Suriye'nin kuzeyin Barış Pınarı Harekatı düzenlenmesi bekleniyor.

SINIR HATTINDAKİ YPG'YE DARBE

Türk askeri, Türkiye-Suriye sınırında ABD'nin desteğiyle güçlenen ve Suriye halkına zulüm uygulayan PKK'nın Suriye kolu YPG'yi, bu harekatla bölgeden atmayı ve Suriyelilerin ülkelerine dönmesini de hedefliyor.

İLK HEDEF 120 KM'LİK HAT

Bu kapsamda Türkiye'nin harekat planında ilk hedefi, Tel Abyad-Resulayn arasındaki 120 kilometrelik mesafeyi YPG'den temizlemek.

Türkiye'de Akçakale ve Ceylanpınar'ın tam karşısında kalan bu yerleşim yerleri temizlenerek, operasyonun lojistiği için de avantaj sağlanacak.