Suruçlu miniklerin fedakar öğretmeni

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'da, Suruç ilçesindeki köy okuluna bu yıl atanan 23 yaşındaki sınıf öğretmeni Burcu Efendioğlu, sosyal medyadan yürüttüğü yardımlar ve yaptığı çalışmalarla 60 yıllık okulu adeta yeniden inşa edip öğrencilerinin eğitim meleği oldu.

ZORLUKLARA RAĞMEN MESLEĞİNİ YAPIYOR

Halep'e bağlı Ayn el Arap sınırının sıfır noktasındaki birleştirilmiş sınıflı Kırmit İlkokuluna bu yıl atanan Burcu öğretmen, tüm zorluklara rağmen mesleğini özveriyle yapmaya gayret ediyor.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre mesafedeki mahalleye sabah gün doğmadan giden ve birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar okuldaki 30 çocuğun tüm sorunlarıyla ilgilenen genç öğretmen, okulun eksiklerinin giderilmesi için de çaba harcıyor.

OKULU YENİDEN YARATTI

Atandığında 60 yıllık eski okul binasını yenilemek için harekete geçen Burcu öğretmen, tanıdıkları ve sosyal medya aracılığıyla elektrik tesisatından boyaya kadar okulu adeta yeniden inşa edip, farklı bir görüntüye kavuşturdu.

ÖĞRENCİLERE YARDIM

Hem okul müdürlüğü hem de öğretmenliği en güzel şekilde yapan genç öğretmen, aynı şekilde öğrencilere, kıyafet, kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar temin ederek, mahallelinin ve miniklerin gönlünde taht kurdu.

HEDEF ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI

Okulunun neredeyse fiziki tüm eksikliklerini Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle tamamlayan Burcu Efendioğlu'nun şimdiki hedefi öğrencilerinin derslerinde çok başarılı olmasını sağlamak. Suruç'ta yetkililerin örnek gösterdiği başarılı öğretmen, velilerle de bir araya gelip çocuklar için daha çok şeyler yapmak istiyor.

"BU BÖLGE HAKKINDA HİÇBİR BİLGİM YOKTU

Ailesinin başta karşı çıkmasına rağmen meslek aşkından vazgeçmeyi düşünmediğini vurgulayan Burcu Efendioğlu, "Atandığımda burası hakkında çok bir bilgim yoktu. Okulda başka öğretmenin de olacağını düşündüm ama kimse yoktu. Geldiğimde okulun bayağı ilgiye ihtiyacı olduğunu gördüm. Bu durum başta beni korkuttu. Sonrasında çocukları gördüm ve bir şeyler yapmam gerektiğini fark ettim" dedi.



