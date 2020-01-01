Sürücü alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı

Konya'da yeni yıl dolayısıyla trafik ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan 27 noktadaki uygulamada bin 980 araç durdurularak kontrol edildi.

1228 LİRA CEZA KESİLDİ

Uygulama sırasında merkez Selçuklu ilçesi Mesaj Caddesi üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsü Faruk C., alkol testi yapılmasının ardından alkolmetre, 0.56 promil alkol oranı gösterdi. Bunun üzerine sürücü Faruk C.’ye bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİNİ GERİ ALDI

Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulmasının ardından Faruk C., alkollü olmadığını kanıtlamak için hastaneye giderek tahlil yaptırdı. Kan testi sonucunda alkollü olmadığını kanıtlayan Faruk C., raporla birlikte Trafik Şube Müdürlüğüne gitti. Bunun üzerine Faruk C. ehliyetini geri aldı.

"UMREYE GİTTİĞİMİ SÖYLEDİĞİM İÇİN GÜLÜYORLARMIŞ"

Alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtlayan Faruk C., “Dün akşam alkol kontrolü vardı. Bizi de polis ekipleri durdurarak alkolmetre ile test yaptılar. Ama bu alkol kontrolü yapılmadan önce ben meyve yemiştim ve meyveden de böyle bir şeyler çıkabiliyormuş. Bende de 0.56 promil alkol çıktı ve dün akşam çıkan haberlerin başında da ben umreye gittiğimi söyledim. O sırada ben gerçekten kamera şakası yapıyorlar zannettim. Ama sürekli bana gülüyorlardı meğer uygulamada alkol çıkınca benim umreye gittiğimi söylediğim için bana gülüyorlarmış." dedi.

"ARKADAŞLAR ÖZÜR DİLEDİ"

Faruk C., "Ama yine de ben kendimden emindim sonra benim ehliyetime el konuldu. Kendimi bildiğim için hastaneye giderek kan testi yaptırdım. Kan testini 20 dakika içerisinde alarak, tekrar benim ehliyetimi alan amirleri buldum. Ve burada tekrar alkol testi yaptılar. Raporda da olduğu gibi alkolsüz çıktım ve ehliyetimi tekrar verdiler. İnsanlar yapılan haberlerin altına yorumlar yapmışlar, saygı duyuyorum ama kimsenin haksız yere günahını almayın. Ben alkol kullanan biri değilim. Arkadaşlar da özür diledi benden, şükür ehliyetimizi aldık tekrar geriye." diye konuştu.