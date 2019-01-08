Sürücü buzlu zemin yüzünden şarampole yuvarlandı

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sokak üzerinde seyir halinde bulunan 54 PG 680 plakalı otomobil sürücü Ahmet Biçer, Şair Salih Korkmaz Sokak'a dönüş yaptığı esnada, yerlerin buz olması sebebiyle aracın hakimiyetini kaybetti.
FREN İŞE YARAMAYINCA ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Yol üstünde frene basmasına rağmen kayarak ilerleyen araç, yolun sonundaki elektrik direğine çarpıp şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, araçta büyük hasar meydana geldi.
YOLUN BOŞ OLMASI KAZANIN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ
Olay esnasında sokak üzerinde başka araç ve insanların olmaması, olası bir büyük kazanın önüne geçti.