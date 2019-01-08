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Sürücü buzlu zemin yüzünden şarampole yuvarlandı

Bilecik'te seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, buzlu yolda direksiyon hakimiyeti kuramayarak kaza yaptı. Aracın kullanılamaz hale geldiği kazada, sürücü olayı yara almadan atlattı.

İHA | 08.01.2019 - 12:18..
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Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sokak üzerinde seyir halinde bulunan 54 PG 680 plakalı otomobil sürücü Ahmet Biçer, Şair Salih Korkmaz Sokak'a dönüş yaptığı esnada, yerlerin buz olması sebebiyle aracın hakimiyetini kaybetti.

FREN İŞE YARAMAYINCA ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Yol üstünde frene basmasına rağmen kayarak ilerleyen araç, yolun sonundaki elektrik direğine çarpıp şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, araçta büyük hasar meydana geldi.

Sürücü buzlu zemin yüzünden şarampole yuvarlandı

YOLUN BOŞ OLMASI KAZANIN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ

Olay esnasında sokak üzerinde başka araç ve insanların olmaması, olası bir büyük kazanın önüne geçti.

Sürücü buzlu zemin yüzünden şarampole yuvarlandı

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