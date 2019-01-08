Sürücü buzlu zemin yüzünden şarampole yuvarlandı

Eskişehir’de geçirdiği trafik kazasında yürüme yetisini kaybeden 19 yaşındaki genç kız, doktorların "uğraşma, yürüyemezsin" demesine aldırış etmedi ve büyük bir başarı hikâyesine imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında laiklik adı altında insanların özgürlüklerine müdahalede bulunan Deniz Çakır, Yılmaz Özdil ve Rutkay Aziz gibi isimlere tepki gösterdi: Faşistliğin dik alası..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenli olarak sosyal yardım alan ailelerin 80 liraya kadar elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı: Bolton'un verdiği mesajı yutmamız mümkün değil. Hiçbir zaman YPG/PKK benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz.

Cumhurbaşkanı: Bolton, çok ciddi bir yanlış yapmıştır

2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi desteği sağlanacak.

1 Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı konuşmada bir dönemin çok konuşulan konusu Pelikan Dosyası'nı ele aldı. Davutoğlu "Pelikancıları biliyorum" dedi.

2 Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok Emeklilikte yaşa takılanlar için açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada." ifadelerini kullandı.

3 Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek ABD'de hapis tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ceza artırım işlemini mahkeme geri çekti. Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

4 Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

5 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı Mardin'de temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Polis Özel Harekatlar'a akşam namazı kıldırdı.

6 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye 9. sırada yer aldı. Liderliği Amerika çekerken, ikinci sırada Rusya var.