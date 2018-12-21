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Sürücü çarpışmanın şiddetiyle yayaya ve ağaca çarptı

Kocaeli'de ticari araç, karşı yönden gelen personel servisiyle çarpışarak önce bir yayaya daha sonraysa bir ağaca vurarak takla attı.

DHA | 21.12.2018 - 20:36..
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Fevzi Çakmak Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde fabrika personelini taşıyan Yaşar Demiral yönetimindeki 54.S.3065 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Muhammet Mustafa Kurşun yönetimindeki 41. A.A.J. 2012 plakalı hafif ticari araca yan tarafından çarptı.

ARAÇ TERS DÖNDÜ

Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç, önce kaldırımda yürüyen Meliha Benzer'e , daha sonra yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İki yaralanın da hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Sürücü çarpışmanın şiddetiyle yayaya ve ağaca çarptı

Sürücü çarpışmanın şiddetiyle yayaya ve ağaca çarptı

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