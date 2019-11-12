Sürücü çarptığı yayanın başından ayrılmadı

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Semran Yılmaz (46), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücüsü Ali Özdemir, yaralı kadının yanından bir an olsun ayrılmadı.
YANINDAN AYRILMADI
Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana gelen kazada Ali Özdemir (37) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Semran Yılmaz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Semran Yılmaz, yaralandı. Aracından inen Ali Özdemir, yerdeki yaralı kadının yanından bir an olsun ayrılmadı.
ARACINDAN YASTIK GETİRDİ
Semran Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı. Ali Özdemir, aracından getirdiği yastığı Yılmaz’ın başının altına koymak istedi. Yılmaz ise boynunun ağrıdığını söyleyerek kabul etmedi.
YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık ekipleri, Semran Yılmaz’ı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırdı. Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü Ali Özdemir ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.