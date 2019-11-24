İstanbul Bahçelievler‘de, geçtiğimiz günlerde direksiyon sınavı yapıldığı sırada bir adayın yakınları sürücü kursu öğretmenine saldırdı.

SINAVI GEÇEMEDİ DİYE ÖĞRETMENİ DÖVDÜLER

Sınavı geçemeyen adayın yakınları, yol ortasında öğretmeni tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşlar aday yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Sürücü kursu öğretmenine saldırı anı kamerada VİDEO



DARP ANI KAMERADA

Sürücü kursu öğretmeninin saldırıya uğradığı o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, direksiyon başında olan öğretmenin araçtan zorla indirildiği görülüyor. Ardından, öğretmen birkaç kişi tarafından yol ortasında darp ediliyor. Çevredeki vatandaşların da ayırmaya çalıştığı görülüyor.