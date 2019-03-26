Durdurulan araçtaki sürücü ve annesi polise saldırdı

Ekipler, uygulama yaptıkları bir sırada inşaat işçisi 60 yaşlarındaki M.B. idaresindeki 55 RD 525 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurarak aracın evraklarını kontrol etmek isteyince ortalık karıştı.

POLİS ARABASININ ÖN CAMINI AŞAĞI İNDİRDİ

Sürücü M.B., polislere cenazesinin olduğunu ileri sürerek taşkınlık yapıp trafik polisinin aracının ön camını yumruklayarak kırdı.

ANNESİ DE BASTONLA POLİSE SALDIRDI

Devlet aracına zarar verdikleri yetmiyormuş gibi, sürücünün annesi 78 yaşlarındaki E.B. de elindeki bastonu ile trafik polisine saldırdı. Saldırıya uğrayan trafik polisi yaşlı kadınının elinden bastonunu alırken, sürücünün kardeşi ile annesi güçlükle sakinleştirildi.

Kentin İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, M.B., polis tarafından gözaltına alınıp İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi.









