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Alkollü sürücü trafik polisinden kaçamadı

Konya'da gece saatlerinde polisin "Dur" uyarısına aldırmayarak kaçmaya başlayan sürücü, çıkmaz sokağa girince yakalanınca "Bir anda oldu, benim ehliyetim yok." dedi.

İHA | 21.12.2018 - 09:05..
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Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Asmagül Sokak üzerinde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece saatlerinde Otogar bölgesinde uygulama yaptığı sırada seyir halindeki 42 NY 478 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu.

Polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, Selçuk Caddesi üzerinden Yeni İstanbul Caddesi'ne çıkarak Otogar istikametine kaçtı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Polisten kurtulmak için Otogar Kavşağında dönüş yaparak ters yolda ilerleyen ve cadde üzerinde seyir halindeki araçların arasından trafiği tehlikeye atarak, İmam Gazali Caddesi istikametine kaçan alkollü sürücü, burada bir çıkmaz sokağa girmesi sonucu yakalandı.

Alkollü sürücü trafik polisinden kaçamadı

"BENİM EHLİYETİM YOK"

Araçtan indirilerek ehliyet ve ruhsat kontrolünün ardından alkol muayenesi yapılan sürücü M.A.’nın, 0.54 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin ters yolda giden sürücüye, "İki aracın arasından nasıl geçtin, trafiği tehlikeye düşürdün" şeklinde konuşmasının ardından sürücü, "Benim yapmadığım iş bunlar. Bir anda oldu benim ehliyetim yok" diyerek cevap verdi.

"DAHA ÖNCEDE İKİ BİRAYLA YAKALANDIM"

Uzun süre polisle diyalog yaşayan alkollü sürücünün, kendisine uyarıda bulanan polis memuruna, "Daha önceden iki sefer yakalandım. İki birayla yakalandım.  Ben ne yapacağım şimdi kaçmamam lazım, bir anlık reflekleks işte" diyerek cevap vermesi dikkat çekti.
Sürücüye, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Alkollü sürücü trafik polisinden kaçamadı

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