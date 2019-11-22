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Sürücü yolu şaşırınca otomobil merdivende asılı kaldı

Zonguldak'ta otomobiliyle seyir halindeki sürücü, yolunu şaşırınca merdivenlerde asılı kaldı. Otomobildekiler kazayı yara almadan atlattı.

İHA | 22.11.2019 - 14:33..
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Yolunu şaşıran sürücü, Zonguldak Valiliği önüne çıktı. Yol yerine merdivenlerden inmeye kalkınca merdivende askıda kaldı.

MERDİVENLERDEN İNMEYE ÇALIŞTI

Zihni Köktürk idaresindeki otomobil, yanlış yola girince bir anda valilik önüne çıktı. Yanlış yoldan geldiğini fark eden sürücü geri dönmek yerine kestirme olarak merdivenleri kullanmak istedi. Otomobilini merdivenlere süren Köktürk, ilginç görüntülere neden oldu.

Sürücü yolu şaşırınca otomobil merdivende asılı kaldı

OLAY YERİNDEN AYRILDI

Yaşanan kazanın ardından olay yerine trafik ekibi ve çekici gönderildi. Askıda kalana araç çekici yardımıyla çıkartılırken araç sürücüsü kazanın ardından olay yerinden ayrıldı.

Sürücü yolu şaşırınca otomobil merdivende asılı kaldı

''OLACAK İŞ DEĞİL''

Olayı anlatan Bülent Ulubay, “Görünmez bir şey. Şurada yol var. Burada Karayolu var Burada da kaldırım var. Bu arabanın buradan çıkıp tekrar inmesi abes yani. Bir de Zonguldak plakalı araba bu acaba sorunları mı var kafasında bir şey mi var. Keşke olmasaydı ama olmuş bir kere Allah'tan ölen ya da yaralanan olmadı” şeklinde konuştu.

Sürücü yolu şaşırınca otomobil merdivende asılı kaldı

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