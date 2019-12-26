Sürücülerin tekme-tokat kavgası kamerada

İstanbul Esenyurt'ta iki sürücü, yol verme sebebiyle trafikte tartıştı.

Sürücüler araçlarından inerek, yol ortasında kavga etmeye başladı. Taraflardan biri yere düşerken, diğeri tekme ve yumruklarla saldırdı.

ÜSTÜNDEKİ KIYAFETLERİ BİLE ÇIKTI

Üstündeki kıyafeti de çıkan yerdeki kişi, bir süre yumrukların hedefi oldu. Bir otomobille taksi de kavga sırasında yoldan geçmeye çalıştı. Kavga, bir süre sonra araya girenlerin yardımıyla son buldu. Kavga anları ise evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından, saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt'ta sürücülerin yol ortasındaki kavgası İZLE