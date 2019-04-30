Sürücülerin yol verme kavgası kamerada

İstanbul Alibeyköy'de, motosiklet sürücüsü Kadir Çağatay ile bir minibüs şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Önce sözlü olarak tartışan sürücüler, daha sonra birbirlerine saldırdı.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavgayı gören vatandaşlar, tarafları ayırmak için olay yerine koştu. Vatandaşların tüm çabalarına rağmen sakinleşmeyen sürücülerin kavgası, karakolda bitti. Kavgada, sağlık memuru olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Çağatay’ın kaşı açıldı ve boynundan hafif yaralandı. Kavga anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Alibeyköy'de sürücülerin yol verme kavgası ViDEO

"İNSANLARI BIRAKMIŞ BANA MÜDAHALE EDİYOR"

Sağ şeritte ilerlerken minibüsçüden yol istediğini söyleyen Kadir Çağatay, “Kornayı çaldım, bana yol vermedi. Ondan sonra birkaç kere daha kornayı çaldım. O trafikte sağ şeritte ilerliyorum. Minibüsten yol istedim, bana yol vermedi. Sola geçtim, soldan devam ederken minibüsçü bana ‘Ne yapıyorsun sen? Sağ şeritteyim zaten sana yol mu vereceğim’ dedi. İçeride insanlar var, şoför koltuğunu bırakmış bana camdan müdahale etmeye çalışıyor.” dedi.

KAŞI YARILDI

Kavga anlarını anlatan Çağatay, “Sağa çektim, önüne doğru geçtim. İndikten sonra direkt boğazıma sarıldı. Sarıldıktan sonra can havliyle kendimi korumaya çalıştım, ben de vurdum. Yanımda bayan arkadaşım da vardı. Ortalık karıştı. Ortalığı yatıştırmaya çalışan vatandaşlar da vardı. O halde bile kızgın bir boğa gibiydi. Durduramıyor kimse adamı. 2 defa motorumu düşürdü, tekme attı. Diğer minibüsçü arkadaşları geldi. Bu sefer hepsi birlik olup bana saldırmaya başladılar. Geldi tekrar vurdu, kaşımı yardı.” ifadelerini kullandı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ KARAKOLA GİDERKEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şikayetçi olmak için karakola giden Çağatay, dışarıda minibüs şoförü ve arkadaşlarının beklemesi üzerine tedirgin olduğunu belirterek şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini söyledi. Minibüs şoförünün karakola giderken kaçmaya çalıştığını söyleyen Çağatay, “Dolmuşçu da gelmiş 5-6 arkadaşıyla kapıda bekliyor. Ben de mağdurum, işe gidecektim geç kaldım. Kaşım açıldı. Hastaneye gidip dikiş attıracağım.” şeklinde konuştu.