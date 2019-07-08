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İstanbul'da bir yol verme kavgası haberi daha

Küçükçekmece'de trafikte tartışma yaşayan sürücüler yumruk yumruğa kavga etti.

DHA | 08.07.2019 - 15:39..
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İstanbul Küçükçekmece'deki Sefaköy Köprüsü'nde ilerleyen minibüs ve otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışmaya yaşandı.

Araçlarından inen taraflar yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. 2 kişinin bir kişiyi tekmeli yumruklu darp ettiği o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücülerin yumruk yumruğa 'yol verme' kavgası VİDEO

SEYREDENLER OLDU

Bir süre daha devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, bazı sürücülerin ise olayı seyretmesi dikkat çekti.

İstanbul'da bir yol verme kavgası haberi daha

İstanbul'da bir yol verme kavgası haberi daha

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