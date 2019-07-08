İstanbul'da bir yol verme kavgası haberi daha

İstanbul Küçükçekmece'deki Sefaköy Köprüsü'nde ilerleyen minibüs ve otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışmaya yaşandı.

Araçlarından inen taraflar yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. 2 kişinin bir kişiyi tekmeli yumruklu darp ettiği o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücülerin yumruk yumruğa 'yol verme' kavgası VİDEO



SEYREDENLER OLDU

Bir süre daha devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, bazı sürücülerin ise olayı seyretmesi dikkat çekti.