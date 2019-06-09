Kimliği belirlenemeyen sürücü, yol kenarında başıboş dolaşan eşeğe aracıyla çarptı. Durmayan sürücü, yaralı eşeği kaza yerinde bırakıp, gitti. Yaralı eşeği görenlerin ihbarıyla jandarma ekipleri, olay yerine geldi.

Eşeğin kırık olduğu anlaşılan bacakları bandajla sarılıp, sabitlendi. Su verilip, yaralı hayvanın rahatlaması sağlandı.

Sürücünün çarpıp kaçtığı eşek uyutuldu VİDEO



YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Eşek, daha sonra olay yerine çağrılan Datça Belediyesi ekiplerine teslim edildi ve tedaviye alındı.

Eşeğe çarpıp, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

UYUTULMASINA KARAR VERİLDİ

Yaralı eşeği, Marmaris Tarım ve Orman Müdürlüğü veterineri Çağdaş Emre Şarvan ve Marmaris Belediyesi veterineri Bora Deveci kontrol etti.

Yapılan kontrolde eşeğin omurgasının kırıldığı tespit edildi. Diyaframında yırtık olduğu belirlenen eşeğin, nefes almakta zorlandığı, arka bacaklarının da tutmadığı görülünce uyutulmasına karar verildi.

Eşek, daha sonra gömülmesi için Marmaris Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.