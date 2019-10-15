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Sürücünün çarpıp kaçtığı kadın öldü

Nevşehir’de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 22 yaşındaki genç kadın, hayatını kaybetti.

DHA | 15.10.2019 - 08:45..
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Nevşehir'in Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Yasemin Gül'e sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Kaza sonrası genç kadına çarpan sürücü, aracıyla kaçtı.

Sürücünün çarpıp kaçtığı kadın öldü

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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