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Sürücünün çarpıp kaçtığı köpeğe öğrenciler sahip çıktı

Sakarya'da öğrenciler, veterinere götürdükleri yaralı köpeğin biran olsun başından ayrılmazken, gösterdikleri bu davranış, araç sürücüsüne insanlık dersi verdi.

İHA | 19.02.2020 - 14:40..
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, plaka ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmekte olan sokak köpeğine çarptı. Sorumsuz sürücü, arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

YARALI KÖPEĞİN YARDIMINA ÖĞRENCİLER KOŞTU

O esnada ise marketten çıkan ve kazayı gören üniversite öğrencileri olay sonrasında hemen yaralı köpeğin yanına koştu. Çevreden buldukları bir çuval yardımıyla köpeği kucağına alan öğrenciler Kaynarca Belediyesi Zabıta Ekipleri'ne durumu haber vererek yardım istedi.

Sürücünün çarpıp kaçtığı köpeğe öğrenciler sahip çıktı

ZABITA ARACIYLA VETERİNERE GÖTÜRDÜLER

Zabıta aracıyla yaralı köpek, Kaynarca ilçesinde bulunan bir veteriner kliniğine getirilirken, üniversite öğrencileri ise köpeğin başından biran bile olsun ayrılmadı.

Sürücünün çarpıp kaçtığı köpeğe öğrenciler sahip çıktı

SÜRÜCÜYE İNSANLIK DERSİ

Kliniğe getirildiğine durumu ağır olan ve tedavileri sonrasında sağlık durumu iyiye giden köpeği sahiplenen üniversite öğrencilerinin duyarlı hareketi ise sorumsuz araç sürücüsüne adeta insanlık dersi verdi.

Sürücünün çarpıp kaçtığı köpeğe öğrenciler sahip çıktı

"KÖPEĞE ÇARPMASINA RAĞMEN DURMADI"

Kaza sonrası köpeğin yardımına koşarak veterinere götürülmesini sağlayan Merve Acar, “Marketten çıktığımız esnada marketin önünden çok hızlı bir şekilde araba geçti. Bizde hızla geçen aracın arkasından baktık ne oluyor diye, o esnada köpek sesi duyduk ve anladık köpeğe çarptığını. Ama çarpmasına rağmen hiçbir şekilde durmadı, bizde hemen köpeğe bakmak için koştuk. Belediyeyi aradık, veteriner bir arkadaşımız sağ olsun bize yardımcı oldu, şuanda köpeğin durumu iyi, sadece bacağı kırılmıştı.” dedi.

Sürücünün çarpıp kaçtığı köpeğe öğrenciler sahip çıktı

"DUYARLI OLDUKLARI İÇİN ARKADAŞLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Veteriner Hekim Ufuk Altıntaş ise “Köpek buraya getirildiğinde durumu oldukça ciddiydi, iç kanama riski vardı ve vücudunda birkaç tane kırıkta mevcuttu. Biz ilk müdahalesini burada yaptık daha sonra kırıklarını alçıya aldık, genel durumu şu an için iyi görünüyor. Biraz daha kliniğe getirilmekte geç kalınsaydı hayvanda ciddi bir iç kanama riski vardı, bundan dolayı hayatını kaybedebilirdi, duyarlı oldukları için arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Sürücünün çarpıp kaçtığı köpeğe öğrenciler sahip çıktı

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