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Pendik'te geri manevra yapan sürücü her yere çarptı

İstanbul Pendik’te vatandaşların şaşkınlıkla izlediği sürücü, tuhaf manevralarından sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

İHA | 29.11.2018 - 09:44..
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Geçtiğimiz perşembe günü saat 11.00 sıralarında Pendik’te bir sokakta seyreden otomobil sürücüsü, başka bir sokağa dönüş yaptı.

Kısa bir süre sonra otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle geri manevra yaparak duvara ve çöp konteynerine çarptı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan aracın içerisindeki sürücü, araçtan bile inmeyerek bir süre geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Vatandaşların anlam veremediği sürücü, şaşkın bakışlar arasında sokağa girerek gözden kayboldu. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik'te geri manevra yapan sürücü her yere çarptı ViDEO

Pendik'te geri manevra yapan sürücü her yere çarptı

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