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Sürücüsü rahatsızlanan kamyonet uçuruma düştü

Samsun'da sürücünün direksiyon başında rahatsızlanarak yoldan çıkan panelvan araç yaklaşık 100 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanırken, kazada 2 kişi yaralandı.

İHA | 06.11.2019 - 02:50..
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Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu 13. kilometresi Gürgendağı mevkisinde, Antalya’dan Samsun’a giden Metin Yamanoğlu (55) idaresindeki 55 BB 928 plakalı panelvan kamyonet ile seyir halindeyken fenalaştı.

Sürücüsü rahatsızlanan kamyonet uçuruma düştü

100 METREDEN UÇURMA YUVARLANDI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkıp yaklaşık 100 metreden Karadere’ye yuvarlandı. Derenin içinde su olmadığı için boğulmaktan kurtulan sürücü Metin Yamanoğlu ve eşi Nurten Yamanoğlu (52) kazada yaralandı.

Sürücüsü rahatsızlanan kamyonet uçuruma düştü

Kaza yerine ambulans, itfaiye, trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Timi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaralıları derenin içinde sedyeye koyup ip yardımıyla dere yatağından çıkartarak ambulansla taşıdı.

Sürücüsü rahatsızlanan kamyonet uçuruma düştü

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da sürücüsü rahatsızlanan kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı -1

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