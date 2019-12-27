Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır devrildi: 2 ölü

Metin Cingöz (44) yönetimindeki 01 EL 311 plakalı portakal yüklü tır, Konya Ereğli- Adana karayolu Zengen Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada devrilen tırın altında kalan Cingöz ve yanındaki Hülya Gökbük (47) yaralandı. Cingöz ve Gökbük, ihbar üzerine olay yerine giden ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Cingöz ve Gökbük, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Ölen iki kişinin cansız bedenleri, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.