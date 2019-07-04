Sürücüsüz otomobil yollardaki yerini alacak

Otomotiv sektörünün teknolojisi her geçen gün ilerliyor. Bu kapsamda geliştirilen projelerin hepsi meyvelerini vermeye başladı.

KALİFORNİYA'DA KABUL EDİLDİ

Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu (CPUC), kendi kendine hareket edebilen sürücüsüz Waymo araçlarına verdiği onay belgesiyle eyalet sınırları içinde yolcu taşımalarına izin verdi.

Habere göre Waymo’nun sözcüsü, CPUC’un kendilerine eyalet sınırları içerisinde pilot uygulamada yolcuları taşıma izni verdiğini bundan sonraki adımlarının sürücüsüz araç teknolojisini daha ileriye taşımak olduklarını söyledi.

BİR ŞOFÖR BULUNDURMASI İSTENİYOR

Pilot uygulama çerçevesinde Waymo yolculardan ücret alamayacak ve araç içerisinde kontrolü alacak bir şoför bulundurması gerekecek.

Waymo’nun yolcu taşımak için ‘Chrysler Pacifica hibrid minivan’ ile ‘Jaguar I-PACE elektrikli aracını’ kullanması bekleniyor.

GOOGLE'IN ÇATI ŞİRKETİ GELİŞTİRDİ

Teknoloji devi Google’ın bir projesi olan Waymo daha sonra Google’ın çatı şirketi Alphabet tarafından otonom araç olarak geliştirilmeye devam etti.

TESTLER GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

Kaliforniya'da 60 farklı firmanın toplamda eyaletin belli bölgelerinde sürücüsüz otomobil testlerini gerçekleştiriyor. Ancak bu onay, yolcu taşıma onayı olarak bir ilk özelliği taşıyor.