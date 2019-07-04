taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6037
Euro
6.3354
Altın
1414.42
Borsa
98844.17
Gram Altın
254.763

Sürücüsüz otomobil yollardaki yerini alacak

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sürücüsüz otomobilin yola çıkmasına onay verildi. İlk yolcular, ilerleyen günlerde taşınmaya başlanacak.

DHA | 04.07.2019 - 14:45..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

Otomotiv sektörünün teknolojisi her geçen gün ilerliyor. Bu kapsamda geliştirilen projelerin hepsi meyvelerini vermeye başladı.

KALİFORNİYA'DA KABUL EDİLDİ

Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu (CPUC), kendi kendine hareket edebilen sürücüsüz Waymo araçlarına verdiği onay belgesiyle eyalet sınırları içinde yolcu taşımalarına izin verdi.

Habere göre Waymo’nun sözcüsü, CPUC’un kendilerine eyalet sınırları içerisinde pilot uygulamada yolcuları taşıma izni verdiğini bundan sonraki adımlarının sürücüsüz araç teknolojisini daha ileriye taşımak olduklarını söyledi.

Sürücüsüz otomobil yollardaki yerini alacak

BİR ŞOFÖR BULUNDURMASI İSTENİYOR

Pilot uygulama çerçevesinde Waymo yolculardan ücret alamayacak ve araç içerisinde kontrolü alacak bir şoför bulundurması gerekecek.

Waymo’nun yolcu taşımak için ‘Chrysler Pacifica hibrid minivan’ ile ‘Jaguar I-PACE elektrikli aracını’ kullanması bekleniyor.

Sürücüsüz otomobil yollardaki yerini alacak

GOOGLE'IN ÇATI ŞİRKETİ GELİŞTİRDİ

Teknoloji devi Google’ın bir projesi olan Waymo daha sonra Google’ın çatı şirketi Alphabet tarafından otonom araç olarak geliştirilmeye devam etti.

Sürücüsüz otomobil yollardaki yerini alacak

TESTLER GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

Kaliforniya'da 60 farklı firmanın toplamda eyaletin belli bölgelerinde sürücüsüz otomobil testlerini gerçekleştiriyor. Ancak bu onay, yolcu taşıma onayı olarak bir ilk özelliği taşıyor.

Sürücüsüz otomobil yollardaki yerini alacak

Sürücüsüz otomobil yollardaki yerini alacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

198
Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

144
Rusya 23 ton eriği geri yolladı

Rusya 23 ton eriği geri yolladı

228
BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

177
Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

116
Metruk binaların yıkılmasına yönelik teklif yasalaştı

Metruk binaların yıkılmasına yönelik teklif yasalaştı

43
Erdoğan-Trump görüşmesinde tartışılan not tutma karesi

Erdoğan-Trump görüşmesinde tartışılan not tutma karesi

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir