Sürücüsüz uzay aracı Dünya'yı gök cisimlerinden koruyacak

Dünya'nın bir gök cismi tarafından tehdit edilmesi durumunda, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen kendi kendini süren bir uzay aracı olan Hera, tehlikelere karşı Dünya'mızı korumak için tasarlandı.

Şu an için Avrupa Uzay Ajansı mühendisleri tarafından tasarım aşamasında olan Hera, önümüzdeki kasım ayında Didymos adı verilen iki gök cismine bir uçuş gerçekleştirecek. Mühendisler şimdilerde, aracın uzayda rahatça manevra yapabilmesi için sürücüsüz bir sistem üzerinde çalışıyor.





Araç, üzerinde bulunan çeşitli sensörler sayesinde yakınındaki uzay nesnelerinden bilgi toplayabilecek ve gök cisimlerine 200 metreye kadar yaklaşabilecek. Hera uzay aracının asıl amacı ise gök cisimlerinden bilgi toplayarak, onların yapılarını ve nasıl davrandıklarını tespit emek olacak.

Bu bilgileri kullanacak bilim insanları, gök cisimlerinin Dünya'ya çarpma ihtimallerine karşı daha hazırlıklı olacak. Dünya'yı uzaydan gelen tehditlere karşı korumayı amaçlayan bu proje, aracın tasarlama süreci bittikten sonra hayata geçecek.

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