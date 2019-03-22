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Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

"Enerji yüklemesi yapacağım" denilerek istismar edilen Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, sosyal medya hesaplarını gelen tepkiler üzerine gizledi.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 09:42..
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Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması ile adını duyuran Ecem Karaağaç, yarışma öncesi "Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci sen olacaksın." diyerek kendisini defalarca istismar eden kişiyi, savcılığa şikayet etmişti.

"CİDDİYETİMİ HERKES GÖRECEK"

Türkiye gündemine bomba gibi düşen bu haberin ardından bir açıklama yapan Karaağaç, ciddi bir şekilde mağdur edildiğini dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çıkan haberlere çok üzüldüm. Hakkımı aramak için hukuka başvurdum. Karşı taraf beni tehdit etti. Suçlamamı asla geri çekmeyeceğim. Bu haberler, beni çok mağdur etti. Bunun ciddiyetinin herkes görecek.

Bu magazin haberi olduğu için çok üzgünüm. Benim ailem var, değerlerim var. Bu işin basite indirgenmesi beni çok üzdü. Ortada çok büyük bir suç var. Bunu eğlence malzemesi yapmasınlar. Benim bir ailem var. Asla geri çekilmeyeceğimi bilmesini istiyorum. Asla davamdan vazgeçmeyeceğim.

Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

"ÜSTÜME GELMEYİN"

Ben farklı birçok şekilde suistimal edildim. Tek temennim, kimsenin başına bu kadar ağır bir şey gelmesin. Benim yaşadıklarım o kadar basit değil. Beni rezil edeceğini, beni magazine vereceğini defalarca söyledi. Beni her şekilde dolandırdı. Bunlar yakında çıkacak. Maddi, manevi, ailevi her şekilde üstüme gelindi.

Eğitimli, eğitimsiz, profesör yani herkes dolandırılıyor. Safmış, salakmış hiç bu noktalara getirmeyin. Tek temennim kimsenin başına bu kadar ağır bir şey gelmesin. Ben alay konusu olmak istemiyorum. Üstüme gelinmesini istemiyorum. İnanın zor ayakta duruyorum."

HESAPLARINI GİZLEDİ

Karaağaç'a açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden tepkiler yağdı. Gelen yorumlara sinirlenen eski yarışmacı, hesaplarının hepsini gizledi.

Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

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